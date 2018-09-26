ATO'dan üyelerine 50 bin liralık ‘Nefes' desteği

Türkiye genelinde; KOBİ'leri dövizdeki dalgalanmalardan korumak ve üretimi teşvik için devreye alınan 10 milyar liralık Nefes Kredisi için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Ticaret Odası'nın girişimleriyle başvurular başladı. Faiz aylık yüzde 1,85, yıllık yüzde 22.2 olacak krediden ATO üyelerine 50 bin liralık kredi desteği sunulacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlenen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Nefes Kredisi'nin bir kez daha üyelerinin kullanımına sunulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık Ticaret Odası salonunda gerçekleşen basın toplantısında; Başkan Mustafa Büyükçıvgın'ı ATO Başkan Yardımcıları Mehmet Babayiğit ile Osman Özdoğan da yalnız bırakmadı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerçekleştirilecek KOBİ Destek (Nefes) Kredisi protokolünün 31 Ağustos 2018 tarihinde imzalandığını hatırlatan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Bu çerçevede odamız üyeleri, aşağıda bahsedilen bankaların şubelerine başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir. Üyelerimizin kullanacağı Nefes Kredisi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadelidir. Kredilendirmede tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı destekle KGF'ye ait olacaktır” dedi.

ATO üyelerinin kullanacağı kredinin 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olacağını ifade eden Büyükçıvgın, kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 1,85 olduğunu vurgulayarak, “Üyelerimiz krediye başvurabilmek için öncelikle odamızdan ‘KOBİ Destek ( Nefes) Kredisi başvurusu içindir' ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir. Üyelerimiz Nefes Kredisini 6 bankadan kullanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

ATO Nefes kredisi için 157 bin liralık kefalet bedeli ödedi

Geçtiğimiz nisan ayında üyelerine kredi kullandırabilmek için ATO'dan 200 bin liralık destek sağladıklarını kaydeden Başkan Büyükçıvgın, yeniden başlayan kredi için de bir kez daha oda bütçesinden 157 bin liralık bir pay ayırdıkları belirterek, “Odamız 157 bin liralık tutarı Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'a yatırarak daha fazla üyemizin kredi kullanmasına imkan sağlıyor. Ayrıca İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası da Nefes Kredisi verecektir” diye konuştu.