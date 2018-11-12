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Ava giden martı avlandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde amatör bir balıkçının oltasına martı takıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde amatör bir balıkçının oltasına martı takıldı.


Kanava sahilinde balık yakalamak için oltasını denize atan amatör bir balıkçı, oltasına balık takılmasıyla birlikte balığı çekmeye başladı. Oltanın ucundaki balığı havada uçarken gören martı, balığı kapmak üzere hamle yaptı. Martı oltadaki balığı yutarken bu kez kendisi zokayı yuttu. Oltasını kıyıya çekmeye devam eden balıkçı, çırpınan martıyı kurtardı. Martıyla hatıra fotoğrafı çektiren balıkçı, daha sonra kuşu serbest bıraktı.

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