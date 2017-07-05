Avlu Balıkesir’de balık tutma keyfi başlıyor

Başkan Uğur, “Herkes bu Çay Deresi nasıl ıslah olur, nasıl balık dolar, nasıl balık tutulur bunu çok konuştu. Şimdi hayal edilenler gerçek oldu. Avlu Balıkesir’de tekneye biniyoruz, saltanat kayıkları da geliyor” dedi.

Avlu Balıkesir’deki etkinlikte balıkları havuza bırakan Başkan Uğur, Balıkesirlilere verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile hayallerin gerçek olduğunu ifade eden Başkan Uğur, “Herkes bu Çay Deresi nasıl ıslah olur, nasıl balık dolar, nasıl balık tutulur bunu çok konuştu. Şimdi hayal edilenler gerçek oldu. Avlu Balıkesir’de tekneye biniyoruz, saltanat kayıkları da geliyor. Gelinler, damatlar saltanat kayıtlarında da fotoğraflarını çektirecekler. 850 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki bu çok büyük havuzda insanlarımız çok güzel saatler geçirecekler. Biz balık tutturtma sözümüzü yerine getirmek için göletlerden tuttuğumuz balıkları Çay deresine bırakıyoruz. Şuanda 300’ün üzerinde balık Balıkesir’de Çay Deresi’ne bırakıldı. Bunlar yumurtlayıp ürüyecek ve amatör olta balıkçılarımız ile birlikte, balık avcıları balık tutma zevkini yaşayacaklar. Çamlık Tepesi inşaatı da devam ediyor. Hilal minareli Cami ile birlikte önümüzdeki bayram Avlu’dan teleferik ile Çamlık Tepesine çıkarak namazımızı kılacağız. Balıkesir marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor” diye konuştu.