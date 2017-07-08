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08 Temmuz 2017 14:00

Avlu’da balıklar ölmüyor, ürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un vizyon projeleri arasında yer alan Çay Deresi Rekreasyon Alanı olan Avlu’da 850 metre uzunluğundaki dev havuza salınan balıklar gölete milyonlarca yavru bıraktı.

Avlu’da balıklar ölmüyor, ürüyor

08 Temmuz 2017 14:00


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un iştirakiyle Avlu Balıkesir’deki gölete 200’ü anaç 400 balık bırakılmıştı. Bırakılan balıkların saldıkları yumurtalardan çıkan milyonlarca balık yavrusu ile gölette renk cümbüşü yaşandı. Balıklar çoğalarak, kamuoyunda balıkların öldüğü, burada balık yaşamayacağı şeklinde algılar oluşturmaya çalışanlara ise en anlamlı cevabı verdi. Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışan Balıkesir Amatör Sportif Oltacılar Derneği yöneticilerine göre de gelecekte Avlu Balıkesir havuzu, Balıklı Göl ile yarışacak. Çay Deresi’ndeki balıklara yem atan amatör balıkçılar ise yapılan çalışmadan memnun. Büyükşehir Belediyesi’nin balıklandırma çalışmaları sayesinde Balıkesir’deki amatör olta balıkçılığının yaygınlaşacağını ifade eden dernek kurucu yönetim kurulu üyesi Mehmet Ünal, Avlu’da sun’i havuzun balıkların yaşaması için uygun olduğunu söyledi.



Çay deresi, balıklı göl gibi olacak


850 metre uzunluğundaki gölette sürekli su akışı olduğunu belirten Ünal, “Buradaki sazanların bıraktığı yumurtalardan milyonlarca yavru çıktı. Bunun anlamı balıkların buraya uyum sağladığıdır. Burası böyle giderse Balıklı Göl gibi olacak. Burada balık tutma olayı yakala-bırak yapılacak. Sportif amaçlı olarak olta balıkçılığı yapacağız. Bir sazan 500-600 bin adete balık yumurtası bırakır. Buraya salınan balıkların yarısının anaç olduğunu düşünürsek şu an gölette milyonlarca balık yavrusu var” diye konuştu.




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