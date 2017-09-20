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20 Eylül 2017 10:17

AVM’nin otoparkında otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’de bir AVM’nin otoparkında araç içerisinde kilitli kalan bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AVM’nin otoparkında otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

20 Eylül 2017 10:17


Edinilen bilgiye göre, olay Paşaalanı Mahallesi Bursa Yolu üzerindeki bir AVM’nin otoparkında yaşandı. AVM’ye alışveriş yapmaya gelen bir aile uyuyan bebeklerini uyandırmaya kıyamadı. Aracın sürücüsü araçta bebekle kalırken yakını olduğu bayanlar alışveriş için AVM’ye girdi. Bir süre sonra aynı katta tuvalete giden araç sürücüsü anahtarını içeride bıraktığı otomobilin kapılarını otomatik olarak kilitlediğini fark etti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapısı açılamayan aracın camını kırarak bebeği çıkaran itfaiye ekipleri çocuğu annesine teslim etti.




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