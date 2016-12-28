Avrasya Sirki Ayvalık’ı salladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile tüm Türkiye’de gösterilerini sürdüren Avrasya Sirki, Ayvalıklı vatandaşları kendisine hayran bıraktı.

Türkiye’nin ilk sirki olan Avrasya, “Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamındaki” seyirlik sanatların yanı sıra, akrobasi ve yüksek hava gösterileri ile özellikle çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geleneksel Türk ip cambazlığı sanatının yaşayan son ustası Özdemir Turhan şovu nefes kesti. Özdemir Turan, 51 yıllık sanat yaşamı süresince kendisine yön veren ustalarının gösterilerinden seçkiler sunarak onların hünerlerini ip üstünde canlı performansla seyircileri ile paylaştı.

Minikler ve çocukların yanı sıra beraberlerinde sirke gelen yetişkinlerin de şaşkınlıkla izlediği gösterimlerin ikinci ve son gününde Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de nefes kesen cambazlık, akrobasi ve sihirbazlık şovlarını ilgiyle izledi.