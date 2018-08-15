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15 Ağustos 2018 16:01

Avrupa 3.süne Başkan Bahçavan’dan altın

Dursunbey Belediyespor güreş branşında yetişen Oktay Güngör İtalya’nın Roma kentinde yapılan Avrupa gençler serbest şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldu.

Avrupa 3.süne Başkan Bahçavan’dan altın

15 Ağustos 2018 16:01

Başarılı sporcuyu Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan altın ile ödüllendirdi.


5 Ağustos tarihinde İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler serbest güreş şampiyonasında mücadele eden Oktay Güngör büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Dursunbey Belediyespor bünyesinde güreş hayatına başlayan ve aslen Savaştepeli olan Güngör, bu başarının ardından hocası Niyazi Pandul ile birlikte kendilerine destekte bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ı ziyaret ettiler. Başarılı sporcuyu ve hocasını kutlayan Bahçavan, Güngör’e altın hediye etti. Önümüzdeki ay Slovakya’da yapılacak olan Dünya şampiyonasında başarılı sporcudan altın madalyayı kazanmasını talep eden Bahçavan bunun sözünü de aldı.




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