Avrupa Boks Şampiyonu Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, WBO Avrupa Boks Şampiyonu Ali Eren Demirezen'i makamında kabul etti.

Avrupa Boks şampiyonu Ali Eren Demirezen Vali Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. 29 Eylül 2018 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde ağır sıkletteki gururumuz Ali Eren Demirezen, Polonyalı rakibi Sergiej Werwejko'yu sekizinci rauntta nakavt ederek, ikinci kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Çıktığı 10 maçın 10'u da nakavtla kazanarak ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Demirezen, Sinan Şamil Sam'dan sonra ülkemize WBO Avrupa Şampiyonluk Kemerini getiren ikinci boksörümüz oldu.

“Gelecek adına, devamlılık adına gençlerden çok ümitliyiz”

Avrupa Şampiyonu sporcumuzu kutlayarak gurur duyduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Ali Eren, sadece Balıkesir'in değil tüm ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Sporcumuzun geçmişine baktığımızda sürekli artan bir başarı grafiği var. Gelecek adına, devamlılık adına gençlerden çok ümitliyiz. Gençlerimizin spora kazandırılmaları en önemli çalışmalarımızdan biridir. Bu yüzden bu tarz başarı hikâyelerinin de faydası çoktur. Balıkesir her alanda yükselmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

Son yıllarda Türkiye'nin tüm branşlarda dünyada ses getiren başarılara imza attığını belirten Vali Yazıcı, Balıkesirli sporcuların da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Spora ve sporculara devletin her türlü desteği sağladığını da vurgulayan Vali Yazıcı, yeni şampiyonların yetişmesi için tüm çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Olimpiyat Boksörümüz Ali Eren Demirezen ise Vali Yazıcı'ya gösterdiği misafirperverlik ve nazik kabulünden dolayı teşekkür etti.