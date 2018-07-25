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25 Temmuz 2018 10:47

Avşa Adası’nda huzur operasyonu

Jandarma ekipleri Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda huzur operasyonu düzenledi.

Avşa Adası’nda huzur operasyonu

25 Temmuz 2018 10:47

Jandarmanın yaptığı operasyona narkotik köpeği de katıldı.


Jandarma ekipleri Avşa Adası’nda tütün ve alkol mamullerinin satıldığı ve kullanıma sunulduğu eğlence merkezlerinde kaçak içki ve sigara ile sağlığa zararlı ürünlerin satışını ve kullanımını engellemek amacıyla operasyon düzenledi.


Jandarma ekipleri yapılan denetimler sırasında 2 kişi hakkında "Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet", 1 kişi hakkında "Pasaport Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapmış, ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde arama köpeğiyle yapılan aramada bir eğlence merkezinde bir kişinin üzerinde yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi.




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