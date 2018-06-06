Avşa Adasında yollar asfaltlandı

Yaklaşan turizm sezonu öncesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi desteği ile Avşa Adası’nda ana yollarda asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Erdek İskelesine gönderilen asfalt yüklü 50 kamyon gemilerle Avşa Adası’na taşındı. Kamyonlarla gelen asfalt malzemesi Avşa Adası’ndaki ana yollar asfaltla kaplanırken, bozuk olan ara yollarda ise onarım çalışması yapıldı.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Avşa Adası’nda asfalt çalışmalarının yapılmasına destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve ekibine teşekkür etti.