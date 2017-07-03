Avşa’da arazi yangını

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan yangında 50 dönüm makilik alan tamamen yandı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmara Adalar İtfaiye Grup Amirliği ile Avşa Müfrezesine bağlı 5 müdahale aracı, 1 arozöz, 1 öncü müdahale aracı ile 15 personel ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir araç müdahale etti. Yetkililer yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yangının çıktığı bölgenin turistik tesislere ve yerleşim alanına uzak bir bölgede olması yüreklere su serpti.