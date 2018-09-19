Avşar ve Tatlıses Ayvalık'ta bir araya geldi

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, Ayvalık'ta beraber yemek yiyerek sohbet etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses bir araya geldi. Deniz ürünleri yiyen ve sohbet eden İbrahim Tatlıses, sağlığının son derece iyi olduğunu söyledi. Avşar'ın daveti üzerine Ayvalık'a geldiğini ifade eden Tatlıses, "Bugün burada Hülya hanım ile eski filmlerimizden bahsediyoruz" ifadesini kullandı.

İbrahim Tatlıses'i eskisi gibi sağlıklı ve enerjili görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avşar ise, "İbrahim bey bizi onurlandırdı. İbrahim bey bizim her zaman başımızın tacıdır" dedi.