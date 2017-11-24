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24 Kasım 2017 15:57

AYAL öğrencileri öğretmenleri oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilginç bir etkinliğe imza attılar.

AYAL öğrencileri öğretmenleri oldu

24 Kasım 2017 15:57

Öğrenciler, çok sevdiği okul öğretmenlerinin kılığına girdi ve onlara çiçekler vererek, bu anlamlı güne neşe kattı.


AYAL’in bahçesinde gerçekleşen etkinlikte; Okul Müdürü Veli Tuncay’ın yanı sıra okul idaresi ile öğretmenler de hazır bulundu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirildiği etkinlikte; okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hatice Meral Taner’in günün anlam ve önemine ilişkin duygusal bir konuşma yaptı.


Okul Müdürü Veli Tuncay’ın, ilçedeki okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiği etkinlikte; çğrencilerin şiirlerle öğretmenlerine duydukları sevgiyi ifade ettiler.


Etkinliğin finalinde ise; öğrenciler çok sevdikleri öğretmenlerinin kılığına bürünüp, onları taklit etti. Neşeli etkinlikte öğrenciler taklit ettikleri öğretmenlerine karanfiller vererek, onların bu anlamlı gününü kutladı.


Etkinlik, öğretmenlerle, öğrencilerin kalabalık bir halde hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından Okul Aile Birliği tarafından yapılan ikramlarla sona erdi




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