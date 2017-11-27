AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı’nın 6. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Ali Aydınlıoğlu, cezaevinin Altınova’ya ekonomik hareketlilik kazandıracağını ama Altınovalılar 500 kişilik kadın cezaevini istemiyorlarsa, bu projeyi Havran’a taşıyabileceklerini söyledi.

Tercihi Altınova halkına bıraktı

AK Parti’li Aydınlıoğlu yaptığı açıklamada, “Bu hastane binası için CHP’liler de cezaevi konusunda eylemler yapmışlar. Bakın bu konuda kısaca bilgi vermek istiyorum. Biz, 2003 yılında o binanın hastane olması için teşebbüste bulunduk. Hatta belli bir kısmını işletmeye açtık ve hala hizmet ediyor. Bunun tamamı 20 bin metrekare. Bunun 13 bin metrekaresi okul olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş. 6-7 bin metrekaresi ise sağlık merkezi olarak çalışmaya devam edecek. Okul olsun diye yürüyüş yapmışlar ama biz Altınova’ya çok programlı 450 kişilik lise yaptık. İçinde kaç öğrenci var biliyor musunuz? 150 kişi var yani okul ihtiyacı yok. Okul olarak açsanız öğrenci bulamazsınız. Şimdi oraya 500 tane bayan mahkum gelecek ve açık cezaevi olacak. Oraya 100-150 kadrolu personel gelecek ve 24 saat o cezaevi orada hareket sağlayacak. İnanın fırıncıda ekmek kalmaz. Manavda sebze meyve kalmaz. Taksisi, minibüsü, kamyoneti her şeyi harekete geçer. 7 gün 24 saat orası bence Altınova’ya hareket getirir. Eğer Altınovalılar burayı istemiyorlarsa ben onu alıp Havran’a götürürüm. Havranlılar istiyor. Yani o binayı işletmek çok zor. Devlet olarak biz bunu denedik. Okul olarak hastane olarak denedik. Her şeyi yaptık ama maalesef işletemedik. Eğer Altınovalılar kalsın derse orayı bayanlara özel açık cezaevi olarak açacağız. ‘Olmasın’ derlerse de yapmayacağız” diye konuştu.