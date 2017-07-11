Aydınlıoğlu Körfez’de sağlık yatırımlarını inceledi

Ayvalık ve Havran ilçelerinde yapımı tamamlanan, Burhaniye’de inşası devam eden ve Edremit ile Gömeç ilçelerinde proje çizim aşamasında olan yeni devlet hastanelerinin bölgenin özellikle yaz yoğunluğunu rahatlatmada büyük önem taşıyacağını ifade eden Ali Aydınlıoğlu bölgeye daha iyi ve kaliteli hizmet için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlk olarak Havran Devlet Hastanesini ziyaret eden Aydınlıoğlu yeni yapılan binada geçici görevlendirmeler ile branş doktor eksiğinin tamamlanarak vatandaşlara hizmet verildiğini ifade etti. Hastaneyi gezen Aydınlıoğlu vatandaşlar ili konuştu ve yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Edremit Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Ali Aydınlıoğlu, poliklinikte vatandaşlar ile sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinledi. Aydınlıoğlu yeni yapılması planlanan ve proje aşamasında olan Edremit Devlet Hastanesinin bölge ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir düzeyde olacağını ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu İle Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Servet Kocaöz, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hakan Başkır ile Havran, Edremit ve Burhaniye’de hastaneleri ziyaret etti.