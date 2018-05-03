Ayvalık 1. Doğa Festivali ile coştu

Doğa Festivali ‘İstifnolu Günler’ sloganıyla başladı. Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından organize edilen ve 6 Mayıs’a kadar sürecek olan festivalin açılış programıda renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin açılışı; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay, daire amirleri, odaların yöneticileri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş grubunun, Aşıklar Köprüsü’nden, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na kadar Ayvalık Belediye Bandosu öncülüğünde gerçekleştirdikleri yürüyüşle başladı.

Ot çeşitleri, zeytin, zeytinyağı, el sanatları ürünlerini sergilendiği stantların kurulduğu Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirildiği açılış serenomisinde konuşan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, düzenledikleri festivalin Türkiye ve Ayvalık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Festivali düzenlerken, başka yöreler gibi bu organizasyonu ‘Ot Festivali’ olarak hayata geçirmediklerini ifade eden Melih Çakırca, “Çünkü Ayvalık’ımız, ‘Türkiye’nin incisi, Ege’nin birincisi’ konumunda olan bir ilçedir. Biz; ot çeşitliliğimiz, kültürel tarih, doğa, deniz ve kumumuzla gerçekten Türkiye’nin birincisiyiz. Biz bu yola çıkarken, ‘Ayvalık esnaf ve sanatkarımıza ne kazandırabiliriz?’ düşüncesini taşıyorduk. Fakat geldiğimiz noktada tüm Türkiye şu anda bizi izliyor. Bu organizasyonumuzda; bizlere desteklerini esirgemeyen Ayvalık Kaymakamımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ayvalık Belediye Başkanımız, ticaret odamızın eski ve yeni yöneticileri, Sebze ve Meyveciler Odamız, Ziraat ve Şoförler Odalarımız, esnafımız ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimiz, inşallah gelecek yıllarda da genişletilerek sürecek ve gelenekselleşecektir. Bu bağlamda organizasyonumuzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, Ayvalık gibi doğal güzelliklerle bezeli bir ilçede, Doğa Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Böylesi güzel ve anlamlı bir organizasyonu düzenleyen Ayvalıklı esnaf ve sanatkarlarımızla, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu festival Ayvalık’a, çok yön katacak ve Ayvalık’ın doğru tanıtımına yeni bir hareket getirecektir. Hep birlikte yaparsak, el birliğiyle yaptığımız takdirde, Ayvalık için her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Ayvalık doğa ile iç içe olan ve doğal güzellikleriyle tanınan bir kenttir. Doğayı koruyan öncü bir ilçedir. Ayvalık’ta çevre platformları ve sivil toplum kuruluşları yıllardır yaptıkları çalışmalarla çevrenin nasıl korunacağına ilişkin örnek çalışmalarda bulunmuş, bunun yanısıra da Ayvalık kentsel sit alanlarının korunmasında da öncü bir kent olmuştur. Bu yüzden de UNESCO’nun kültürel miraslar geçici listesine de girmeyi başarmıştır. Bunların hepsi Ayvalık’ın sürdürülebilir turizmi için çok önemlidir. Ayvalık yol haritasını çizmiştir. Ayvalık tarihi ve doğal güzelliklerini koruyacak ve bu şekilde sürdürülebilir turizmine de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da, “Ayvalık, bizlerin gözümüz gibi korumamız gereken, zeytinciliğin ve hayvancılığın en iyi şekilde yapıldığı, en güzel Ege koylarının bulunduğu, en güzel Ege Denizi’nin bulunduğu bir yer. Biz Ayvalık’ı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak turizm alanlarını ve doğanın korunması noktasında mutlaka destekleyeceğiz. Biz Büyükşehir olarak Ayvalık’ın alt yapı sorunlarını kökünden çözmek için BASKİ’deki arkadaşlarımıza talimat verdik. İlçedeki su ve kanalizasyonun yanı sıra yağmur drenajları ile ilgili sorunların çözümlenmesi için en yakın zamanda dev bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayvalık’ın UNESCO sürecinde koruma altına alınacağına bende inanıyorum. Bunu bizde destekliyoruz. Çünkü geçmişin mirasını günümüze taşıyan yerleşim yerlerimiz son derece azaldı. Bunları hep biz insanlar yok ettik. Maalesef insanların daha fazla kazanma hırsları nedeniyle tarihi eserleri yok ettik. Çevremizi kirlettik. Doğayı perişan ediyoruz. Bu açıdan bugün başlayan 1. Doğa Festivali’ni önemsiyorum. Ama doğanın sadece bir gün anımsanması ile doğa korunmaz. Ama burada bir farkındalık oluşturuluyor. Bu yüzden de doğamıza ve çevremize sahip çıkacağız. Endemik bitkilerimize sahip çıkacağız. Doğayı kirletmeden, suyu toprağı kirletmeyip, mutlaka temiz olarak gelecek nesillere bırakacağız.”diye konuştu.

Konuşmaların ardından, halk oyunları ekiplerinin gösterimleri izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlikte protokol üyeleri stantların açılış kurdelesini birlikte kestikten sonra, stantları tek tek ziyaret etti.

Ayvalık’taki 1. Doğa Festivali; 3 gün boyunca süresince, otları tanıma ve toplama gezilerinden, yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme ve tedavi söyleşilerine, mübadele kısa film gösteriminden, el işi atölyelerine, sokak sanatçılarından, konserlere yöresel kıyafetlerle hazırlanmış defilelerden, farklı kültür halk danslarına kadar birçok etkinlikle devam edecek.