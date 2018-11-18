Ayvalık Ak Parti'de üç isim belediye başkanlığı yarışına katıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanlığına gelen; Selçuk Özden, Orhan Babayiğit ve Erdinç Tügen Ayvalık Belediye Başkanı olarak aday adayı olduklarını açıkladılar.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay'a aday adaylık dilekçelerini teslim eden üç isim de iddialı olduklarını belirtmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Ak Parti'den Ayvalık Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Selçuk Özden'in kısa bir süre önce Ayvalık'a yerleştiği öğrenilirken, Özden'in AK Parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuş partinin neferlerinden biri olduğu bildirildi.

Gömeç'in eski Belediye Başkanı Babayiğit, Ayvalık Belediye Başkanlığına aday adayı

Geçtiğimiz yıllarda Ayvalık'ın komşu ilçesi, Gömeç'te 10 yıl süresince Belediye Başkanı olarak görev yapan Orhan Babayiğit'in ise Ayvalık Belediye Başkanlığı yarışına katılması ise dikkat çekti.

Babayiğit'in Gömeç Belediye Başkanlığı yarışına katılması beklenirken, Ayvalık'tan belediye başkanlığına katılması, siyasi otoriteler tarafından ‘sürpriz' olarak karşılandı.

Deneyimli politikacı Babayiğit, 30 Mart yerel seçimlerinde, partisinin teveccühünü kendisinden yana kullanması halinde Ayvalık Belediye Başkanlığı için oldukça iddialı olduğunu söyledi.

Erdinç Tügen iddialı

AK Parti'den Ayvalık Belediye Başkanlığı için yola çıkan isimlerden biri olan Erdinç Tügen ise 20 yıldan bu yana ilçenin Mutluköy kırsal mahallesinin muhtarlığını yürütüyor. İlçe merkezinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve adeta ‘dağ başı' olarak nitelendirilen Mutluköy'e kurduğu Nostalji Tesisleri'nde bugüne kadar milyonlarca yerli ve yabancı turisti çekerek, turizmi getirmesiyle tanınan Tügen, aynı zamanda da kısa adı ADAK olan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği'nin de başkanlığını sürdürmesiyle tanınıyor.

Ayvalık Belediye Başkanlığı yarışında eşi ile birlikte geldiği AK Parti'den ‘Bende varım' diyen Erdinç Tügen'de, “Sırtımda kefenim, göğsümde al bayrağım, aklımda projelerim, yüreğimde vatan sevgimle çıktığım bu yolda ben değil ‘biz' diyerek, soframıza bereketi evlerimizde huzuru getirmeye talibim. Mutluköy'den çıktığım bu yolda değerli Ayvalık halkımıza ve köylerimize kalıcı hizmetleri verebilmek halkımızın umutlarına rehber olabilmek adına, halkımla el ele yürek yüreğe çığ gibi büyüyerek geleceğimizi en iyi şekilde inşa etmek istiyorum” diye konuştu.

14 yıldan bu yana 70 televizyon programı, 500'ün üzerinde televizyon yayını ve binlerce gazete ile dergi yayınlarında yer alarak zeytin ve zeytinyağı, yöresel yemekleri ön plana çıkararak Ayvalık'ın tanıtımına çok ciddi katkılar sunmasıyla dikkatleri toplayan Erdinç Tügen, 16 yıl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, 16 yıl Muhtarlar Derneği Başkanlığı, 5 yıl Madra Barajı Sağ Sahil Sulama Birliği Encümen Üyeliği ve 5 yıl da Körfez Zeytin Birliği Encümen Üyeliği görevlerinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında

AK Parti Balıkesir'de temayül yoklaması yaptı

Öte yandan; Pazar günü temayül yoklamasının AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataç'ın öncülüğünde Balıkesir'de yapıldığı öğrenilirken, bu yoklamanın sadece aday adaylıkları için başvuru yapanlar arasında değil Balıkesir genelinde gerçekleştiği öğrenildi.