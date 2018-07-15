Ayvalık ATO’da yeni yasa ile ilgili brifing

Daha öce uygulanan 6111 ve 6736 sayılı kanun 7143 ile yeniden gündemde; Matrah artırımı, kasa affı, stok affı, ortaklar cari hesabı affı, 31.03.2018 tarihi itibariyle ödenmeyen borçların gecikme faizlerinin silinerek taksitlendirilmesi ve amortismana tabi taşınmazların yeniden değerlemesi gibi bir dizi düzenlemeyi kapsayan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin hatırlatıldığı toplantıda, ilgililere detaylı bilgiler verildi.

Başvurular 31 Temmuz 2018 tarihine kadar

Toplantıda konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Balıkesir İl Müdür Yardımcısı Bayram Öztürk, İlk olarak Maliye ve SGK üzerinden söz konusu kanun kapsamında başvurular alınmaya başlandığını kaydederek, bu kanundan faydalanmak için başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Diğer benzer yasalarda olduğu bu kanun kapsamında da yapılandırılmış borçların ilk iki taksitinin süresinde ödenme şartı bulunmaktadır. İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya yıl içerisinde ikiden fazla ihlal yapılandırma hakkının kaybedilmesine sebep olduğuna işaret eden yürürlüğe giren yasa kapsamında borçların tamamının silinmediğini bu tür torba kanunlarla kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarlarından vazgeçilmediğini hatırlatarak, “Sadece bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezasından vazgeçilmektedir. Bunun yerine de Yİ-ÜFE gibi enflasyon oranları esas alınarak belirlenecek tutarlar ile borç güncellemesi yapılmaktadır” dedi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın yanı sıra ATO’nun yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ayvalık SGK Şube Müdürü Mehmet Özkaya ise; diğer benzer kanunlarda olduğu gibi bu kanun kapsamında da yapılandırılmış borçların ilk iki taksitinin süresinde ödenme şartı bulunduğuna dikkat çekerek, ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya yıl içerisinde ikiden fazla ihlal yapılandırma hakkının kaybedilmesine sebep olduğunu vurguladı.

Yapılandırılan borçların ilk taksitte peşin ödenmesi durumunda ödemelerde katsayının uygulanmayacağını, gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak ve üstelik Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silineceğini belirten Özkaya, “Eğer borç tutarı iki taksit halinde ödenmek istenirse yine katsayı uygulanmayacak ve feri ödemelerin ise yüzde 50’si silinecektir” diye konuştu.