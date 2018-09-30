Ayvalık Belediye Başkanı Gençer: ''Büyük fırtına bekliyorduk. Siz geldiniz, kasırga burayı pas geçti''

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Ayvalık Engelliler, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ''Büyük fırtına bekliyorduk. Siz geldiniz, kasırga burayı pas geçti'' dedi.

Yurdun dört bir köşesinden engellileri ve ailelerini Ayvalık'ta bir araya getiren 26. Uluslararası Ayvalık Engelliler, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği, Küçükköy Sarımsaklı pazar yerinde başladı. ‘En büyük engel sevgisizliktir. Gelin engelleri birlikte aşalım' sloganıyla 26'ncısı düzenlenen şenliğe Almanya ve Kıbrıs'ın yanı sıra yurt genelinden bin 500 kişi katıldı. Ege Ağız-Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği tarafından ‘Engelli Çocuklarla El Ele' projesi kapsamında ağız ve diş sağlığı eğitiminin yanı sıra ayrıca koruyucu ve acil diş hekimliği konusunda gönüllü olarak hizmet verilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, açılışta yaptığı konuşmada, “Erzurum, Samsun, Adana Adıyaman, Denizli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Rize, Sakarya, Kayseri'den ve Türkiye'nin güzide kentlerinden gelen misafirlerimiz sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah Ayvalık'ta güzel vakit geçirirsiniz, özlem gideririz. Büyük fırtına bekliyorduk. Siz geldiniz, kasırga burayı pas geçti" dedi.

Ayvalık'taki özel çocukları sahneye çağıran Başkan Gençer, özel çocuklarla birlikte konuklara "hoş geldiniz" dedi. Gençer, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.