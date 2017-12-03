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03 Aralık 2017 17:05

Ayvalık Belediyesi engellileri unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen eğlenceli etkinliğe katılım yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi engellileri unutmadı

03 Aralık 2017 17:05


Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanı sıra Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi, Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği, Ayvalık Zeytin Özel Rehabilitasyon Merkezi, Ayvalık Özel Eğitim Merkezi kuruluşlarının engellileri ve aileleri hazır bulundu.


Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İzmir Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah, BOED Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Eski Genel Başkan Yardımcısı Ömer Uğur, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Eski Genel Başkanı Hamdi Atay, Engelsiz Türkiye Partisi eski Genel Başkanı Muharrem Parmaksız, Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, onlarca engelli ve aileleri hazır bulundu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirilmesinin ardından konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, engellilerin toplumun en önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.


Ayvalık’ta tıpkı Ankara, İstanbul ve İzmir’de olduğu gibi özellikle Down Sendromlu gençlerin meslek edindirilmesinin örneklerinden biri olan bir Down Cafe açılabilmesi için en yakın zamanda çalışmaların başlatılmasını öneren Başkan Gençer, bu uğurda yapılacak her çalışmaya tam destek vereceğini söyledi.


Ayvalık Belediyesi’ne ait Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen ‘Engelli Çocuklarla El Ele’ projesiyle ilçede bulunan Ege Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği bünyesindeki diş hekimlerine Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından hediyeler verildi.


Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencisi Hazal Sütçü’nün ablası Gözde Sütçü tarafından engelli ailelerinin yaşadıkları sorunları dile getiren anlamlı bir konuşma yapıldı.


Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi Öğrencisi ortopedik engelli Hasan Penbegül de engelliler için yapılması gereken mimari sorunların çözümlenmesini istedi.


Penbegül konuşmasının ardından kısa bir süre önce baba olan Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e BOED engellileri tarafından yapılan bir armağanı verdi.


Etkinlik; Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi, Boed, Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işe Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi engelli öğrencilerinin halk oyunları, şarkılar ve şiir gösterimleriyle sona erdi.




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