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21 Haziran 2018 16:34

Ayvalık Belediyesi Köyler Ligi Futbol Turnuvası 2-14 Temmuz’da gerçekleşecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ilçeye bağlı kırsal mahallelerle kent merkezi arasında birlik ve beraberliği pekiştiren çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi Köyler Ligi Futbol Turnuvası 2-14 Temmuz’da gerçekleşecek

21 Haziran 2018 16:34

Bu kapsamda Ayvalık’ta 12 köy takımı 12 günde 30 müsabakada karşı karşıya gelecek.


Ayvalık Başkanı Rahmi Gençer; Ramazan ayı iftar sofralarında, kendisine yönelik köyde yaşayan gençlerden futbol turnuvası düzenleme talebini anında olumlu yanıt vererek belediye ekiplerine hemen harekete geçmeleri konusunda talimat vermişti.


Başkan Gençer, turnuvaya katılmak isteyen tüm takımları makama davet ederken, hem katılım şartları hem de kura çekimi yapıldı. Alınan kararlarda maçların Sarı Zeybek Spor Tesislerinde hafta içi her akşam


20-23 saatleri arasında ve 25 dakikalık iki devreden oynanacak. Oyunculara yaş sınırı konulmadı. Takımlarda lisanslı bir oyuncu oynayabileceği ve takımların köyde yaşayanlardan oluşturulacağı belirtildi.


Sağlık ekibi ve hakemlerin profesyonel olmasını istediklerini belirten Başkan Gençer, maç saatinde Sarı Zeybek Spor Tesislerindeki çay bahçesinin ailelerin hizmetinde olacağını ifade etti.


Akçapınar Muhtarı Yasin Ataş, Tıfıllar Muhtarı Mehmet Karaman, Yeniköy Muhtarı Tekin Özcan, Çamoba Muhtarı Mehmet Aygören Hacıveliler Muhtarı Ayhan Uzbir, Mutluköy Muhtarı Erdinç Tügen , Çakmak Muhtarı Nihat Kara, Karaayıt Muhtarı Mustafa Kocakanat, Kırcalar Muhtarı Mahmut Oral, Organizasyon Komitesinden Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Ergül, TFF Ayvalık Temsilcisi Cemal Erhanoğlu ve Antrenör Cengiz Konan katıldı. Ayvalık Belediyesi Başkanı Rahmi Gençer’in nezaretinde çekilen kurada A grubu, Üçkabağaç, Akçapınar Tıfıllar, Yeniköy,Çamoba, Hacıveliler yer alırken B grubunda Mutluköy, Bağyüzü, Çakmak, Karaayıt ve Murateli yer aldı. Çekilen kura çekimlerinde, İlk gün maçları Üçkabağaç- Akçapınar, Mutluköy- Karaayıt, Bagyüzü Çakmak ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın Tertip Komitesi Başkanı Cemal Erhanoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşeceği ve turnuvaya şimdiden son derece yoğun bir ilginin olmasının beklendiği de gelen bilgiler arasında




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