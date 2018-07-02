Ayvalık Belediyesi vatandaşların talebini anında yerine getirdi

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in talimatıyla harekete geçen ekipler, meydandaki Atatürk anıtının etrafını projektörler monte ederek aydınlattı. Meydanı aydınlatan UEDAŞ’a ait aydınlatma direğinin ise enerji nakil hatlarının yer altına taşınmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından devreye girmesiyle anıtın etrafının daha da fazla ışıl ışıl olacağı belirtildi.Sarımsaklı sakinleri ise anıtın aydınlatılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, duyarlılığı nedeniyle Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e teşekkür ettiler.