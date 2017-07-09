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09 Temmuz 2017 16:05

Ayvalık Belediyesi’nden 150 Evlere asfalt ve bordür

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaz mevsiminde de kentteki yol sorununu çözmek için ilçenin dört bir yanındaki ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi’nden 150 Evlere asfalt ve bordür

09 Temmuz 2017 16:05

150 Evler Mahallesi’nde Temmuz ve Ağustos aylarında taş döşemelere ait çalışmalara asfalt ve yol yapımının da ekleneceği açıklandı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, hedeflerinin Türkiye’nin turizm alanındaki gururu olan Ayvalık’ı daha çağdaş rahat ve yaşanılabilir bir kente dönüştürmek olduğunu vurguladı.


Başkan Gençer, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol yapım işlerinin ilçenin dört bir yanındaki ekipler tarafından hemen hemen her mahallede eş zamanlı olarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.




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