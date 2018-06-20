Ayvalık Belediyesi’nden olağanüstü meclis toplantısı

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in öncülüğünde gerçekleşen meclis toplantısına meclis üyeleri; Volkan Evren, Aydın Derinova ve Muhittin Tüfekçi mazeretleri nedeniyle katılamadı.

Toplantıda; Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi’ne belediye bünyesindeki tahsis edilen binanın yeniden inşa edilerek derneğe 25 yıllığına tahsis edilmesi ve inşaatın belediye ve dernek yönetimi tarafından finanse edilmesinin yanı sıra ilçe genelinde Ayvalık Belediyesi tarafından sürdürülen yol yapım ve asfaltlama çalışmaları için 1 milyon liralık ek kredi talebi görüşülerek karara bağlandı.

Ayvalık Belediyesi’nin Olağanüstü Meclis toplantısında; ilçe genelindeki yolların asfalt kaplama ve yapımı için İller Bankası’ndan 1 milyon liralık ek kredi alınması konusu görüşüldü.

Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İller Bankası’ndan alacakları ek kredi ile ilçe genelindeki yollarda sıcak asfalt dökümü gerçekleştireceklerini belirterek, "Daha önce aldığımız kredi ile ilçemizin Cunda Adası, Küçükköy ve Altınova’daki yollarda çalışmalarımızı halen daha sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bozuk satıhlarda 2 bin 400 adet çukuru kapattık. Alacağımız bu ek kredi ile ihtiyaç olan tüm yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer "Ayvalık’ın Edremit istikametinden ilçe merkezini de kapsayan ana arterinin sorumluluğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bu kapsamda; özellikle geçtiğimiz Ramazan Bayramı arefesinde Ayvalık’ın giriş yolunun kapatılması ve halen daha da kapalı kalması ilçemiz turizmi adına ciddi bir olumsuzluğu beraberinde getirmiştir. Eğer bu işi Ayvalık Belediyesi olarak biz yapmış olsaydık, bizi topa tutar ve söylemediğinizi bırakmazdınız. Ama biz yine de Ayvalık’ımız için yapılacak her çalışmaya tam destek vermek adına sesimizi çıkarmadık. Yine de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemize yapmış olduğu hizmetler için sizin nezdinizde Büyükşehir’in tüm yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Bağımsız Meclis Üyesi Ufuk Ova’nın çekimser kaldığı oylamada diğer meclis üyelerinin oylarıyla İller Bankası’ndan 1 milyon liralık ek kredi alınması konusunda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e yetki verildi.