Ayvalık Belediyesi'nden örnek uygulama

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi tüm işletmelerinde kese kağıdı kullanmaya başladı.

Naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yasaklanacak olması üzerine çalışmalara şimdiden başlayan Ayvalık Belediyesi, belediye bünyesindeki işletmelerde kese kâğıdı kullanımına geçti. Ayvalık Belediyesi tarafından bastırılan 50 bin adet kese kâğıdı, belediye akaryakıt İstasyonu ve marketinde kullanılmaya başlandı. Ayvalık ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını isteyen belediye UNESCO sürecini kese kâğıtlarına yansıttı. Kese kâğıtlarının bir yüzünde Ayvalık Belediyesi logosu, diğer yüzünde ise UNESCO logosu yer alıyor. Naylon poşetlerin insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilerinin çok uzun yıllar sürdüğünü, bu şekilde kullanıma devam edildiği takdirde etkilerinin silinmesinin de çok zor olduğunu belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Naylon poşetlerin doğal yollardan yok olması uzun zaman alıyor. Biz Ayvalık'ta başlattığımız uygulama ile bu kirliliğin az da olsa önüne geçmek istiyoruz. Eskiden olduğu gibi, kese kâğıdı kullanımını teşvik etmek istiyoruz. Ayvalık halkının hassasiyetine güvenerek böyle bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın da bu önemli konuya gerekli özenle yaklaşacakları umuduyla hazırlattığımız kese kâğıtlarını işletmelerimizde kullanmaya başladık” dedi.

Başlattıkları uygulamanın Ayvalık'ta ki tüm market, bakkal ve mağazalar için örnek olmasını dileyen Belediye Başkanı Rahmi Gençer, naylon poşet ile kese kadığı arasında maliyet açısındah küçük de olsa bir fark olduğunu vurgulayarak, “Bu kese kâğıdının 10 kuruş gibi bir maliyeti var. Ama baktığınızda kullanıldıktan sonra çöpe atılacak olan kese kâğıdının doğaya çok büyük bir faydası var. Bugün bir poşet denize atıldığı zaman, birçok deniz canlısı o poşeti yiyecek sanarak yiyor ve ölüyor. Bugün Ayvalık'ın çöp entegre tesisine gidip bakıldığında milyonlarca poşetin var olduğunu görürsünüz. O poşetler çevreye yayıldığı zaman da doğayı mahvediyor. Oysa bu kesekâğıtları doğada kolayca çözülüyor ve bir faciayı beraberinde getirmiyor. Ben halkımızdan da naylon poşet yerine kesekadığı kullanımı konusunda satıcıları uyarmalarına yönelik duyarlılık bekliyorum” ifadelerini kullandı.