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09 Temmuz 2017 17:57

Ayvalık Belediyesi’nden Sarımsaklı-Yonca 1 mevkine yol hamlesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi turizm sezonu öncesinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi’nden Sarımsaklı-Yonca 1 mevkine yol hamlesi

09 Temmuz 2017 17:57

Yöre sakinleri için rahat koşullarda ulaşımın sağlanmasına yönelik yol bakım-onarım çalışmalarına ara vermeden devam eden Yonca 1 mevkiinde Halk Fırının arkasındaki bölüme Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kilit parke, granit taş döşeme hizmetlerinin yanına asfalt yol yapma çalışmalarını da ekledi.


Hummalı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, kentin hemen her mahallesinde ekiplerin sıcak havaya rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ”Küçükköy Sarımsaklı Mevkii fırın arkasında ekiplerimiz yaklaşık 4 gündür çalışıyor. Hedefimiz bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımızla, ziyaretçilerimize toz bulutlarının yükselmediği, sorunsuz bir turizm sezonu geçirmelerine katkı vermek, yaz aylarının ardından da kış mevsiminde ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilecekleri yollara kavuşturmaktır. Bu yöndeki çalışmalarımız Yonca 1 mevkiinde ortalama bir hafta içerisinde tamamlandıktan sonra ekiplerimiz diğer sokaklara da geçerek yollarda gereken rehabilitasyonları sürdüreceklerdir” diye konuştu.




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