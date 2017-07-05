Ayvalık Belediyesi’nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in öncülüğünde gerçekleşen toplantıya; CHP’li Nusret Kantarcı Fischer, Aydın Derinova, AK Partili Ali Gür, Bağımsız Meclis Üyeleri; Firdevs Türkyılmaz ve Şeref Akın mazeretleri nedeniyle katılamadı.

Belediye Başkanı Gençer ‘Kırlangıç Projesi’ ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi

Toplantının açılışı konuşmasını yapan Belediye Başkanı Gençer, son günlerde belediye olarak ihaleye açtıkları ve Sökeli bir firmanın tek başına katılarak ihalesini kazandığı eski Kırlangıç Fabrikası ile ilgili geniş bir açıklama yaptı.

İnternette sosyal paylaşım sitelerinde konunun çarpıtılarak aktarıldığını büyük bir üzüntüyle gördüğünü kaydeden Başkan Gençer, hazırladıkları Kırlangıç Tesisine ait projenin 3 yıldan bu yana üzerinde büyük bir titizlikle çalıştıkları bir konu olduğunun altını çizdi.

Geldikleri noktada Kırlangıç Tesisi Projesi’nin Ayvalık için çok şanslı bir proje olduğunu kaydeden Başkan Rahmi Gençer, projeyi elbirliğiyle Ayvalık’a kazandıracak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık Belediyesi’nin üç ayrı meclis toplantısında projeyi anlattıklarını belirten Başkan Gençer, “Projeyi her platformda anlatarak halkımıza bu konuda bilgi verdik. Biz bu projeye önce parselleri birleştirmekle başladık. Türkiye’nin en önemli dönüşüm projelerinden biri olan Kırlangıç Projesini yani bir sanayi tesisini özelliğini bozmadan halkın yaşam alanı merkezine çevirmeye yönelik bu çalışmamızda Türkiye’nin en önemli mimarlarından Ersel Gürsel ekibimizle birlikte aylarca hassas çalışmalar yaptı. Bizlerde onlara destek verdik. Bu projeyi A’dan Z’ye takip ederek, metrekaresini hesaplayarak çalışmalar yaptık. Anıtlar Kurulu ile bir yılı aşkın süre mütealalarda bulunduk. Bu dönüşüm projesinde oranın kimliğini bozmadan konsept çalışmamızı kurula onaylattık. Hedefimiz; oradaki tel örgüyü kaldırıp, tesisin bulunduğu 20 bin 200 metrekarelik alanı halkın kullanımına sunmaktır. Eski Belediye Başkanımız Ahmet Tüfekçi tarafından belediyemize kazandırılan Kırlangıç tesisi hepimizin gözbebeğidir. Bu yüzden bu alanı halkın kullanımına açarken hassas davrandık. Hazırladığımız projede; Küçük butik otele ve bazı alanları ihaleyi kazanan firma tarafından 26 buçuk yıl kullandıktan sonra belediyemize devredecek. Bu firmanın kullanım alanlarının dışında; Kırlangıç Tesisinin içinde bir adet belediyemize ait Göç Müzesi, bir Kent Arşivi, Halk Eğitimi Merkezi başta olmak üzere KASAİD bünyesindeki kadınlarımızın el emekleriyle ürettiği eserleri satabilecekleri satış stantları, 5 sanat atölyesi, 250 kişilik bir konser salonu, tesisin iskelesinin kullanımı halkımıza ve belediyemize ait olacaktır. Bizim hazırladığımız projenin uzmanlar tarafından belirlenen maliyeti 19 milyon liradır. Bu firma bu maliyeti karşılayacak ve her ay da Kırlangıç kompleksinin içerisine kuracağı ticari işletmenlerin kârından yüzde 4 aktaracaktır” dedi.

Toplantıda önemli kararlar alındı

Toplantıda; 2016 ve 2017 yıllarında belediye meclis toplantılarına mazeretleri nedeniyle katılamayan CHP’li Meclis Üyesi Nusret Taşan Fischer ve Bağımsız Meclis Üyesi Necip Arif Tünek’in savunmaları değerlendirilerek kabul edildi.

Toplantı; Belediye Başkanlığı bünyesinde münhal bulunan 2 adet T.H. sınıfı 1. Derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet T.H.Sınıfı 1.Derece Programcı kadrosu ile 1 adet S.H. Sınıfı 1.Derece Veteriner Hekim Kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet S.H. 1.Derece Sosyal Çalışmacı, 3 adet (2 adet Programcı, 1 adet Sosyal Çalışmacı) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin maaşlarının tespit edilmesi 2 adet G.İ.H Sınıfı 5.Derece Belediye Trafik Memuru Kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet G.İ.H. Sınıfı 3.Derece Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun ihdas edilmesi gibi konularının görüşülerek kabul edilmesiyle sürdü.

Toplantıda; 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Ayvalık’ta gerçekleşecek 10.Yaz Satranç Turnuvası kapsamında başarılı olan turnuva sporcularına Ayvalık Belediyesi tarafından 10 bin liralık ödül verilmesi, Taş Parke kaplama işi için İller Bankasından kullanılan kredinin yüzde 20’lik iş artışı için Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e yetki verilmesi ve Çok sesli koro olan Chromas grubunun İspanya Barcelona’da Ayvalık’ı temsil etmesi kabul edildi.

Ayvalık Belediyesi’nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Meclis İmar Komisyonundan gelen; Altınova Mahallesi, 714 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, Altınova Mahallesi, 232 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, Mithatpaşa Mahallesi, 54 pafta, 1501 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi ve Kemalpaşa Mahallesi, 38 pafta, 302 ada, 10-11 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebinin değerlendirilerek karara bağlandı.

Toplantı; İmar Komisyonundan gelen; Fevzipaşa Mahalesi, 5 pafta, 46 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKKK’nm 18/05/2017 tarih, 6949 sayılı kararı; Mithatpaşa Mahalesi, 1021 ada, 7-10 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı Balıkesir İdare Mahkemesi’nin 2015/1471 esas, 2017/598 sayılı kararına esas BKVKKK’nın 18/05/2017 tarih, 6949 sayılı kararı ve Küçükköy Mahallesi, kıyıda yer alan "belediye hizmet alanı" lejandına sahip bölge ile alakalı plan değişikliğine esas görüş talebinin değerlendirilip karara bağlanmasıyla sona erdi.