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04 Haziran 2018 16:30

Ayvalık CUP kupasına katılan tüm takımlar şampiyon oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; U-11 yaş mini miniklerin futbol maçlarından oluşan Ayvalık CUP Turnuvası gerçekleşti.

Ayvalık CUP kupasına katılan tüm takımlar şampiyon oldu

04 Haziran 2018 16:30


Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi ve Armutçuk Gençlik Spor Kulübü tarafından ortaklaşa bu yıl ilk kez düzenlenen U-11 yaş mini minikler futbol maçları Pazar günü Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nda yapıldı.


Turnuvaya; Armutçuk Gençlik Spor’un yanı sıra Ayvalıkgücü Belediyespor, Adaspor, Barbaros Sefa Sapor, Yenimahalle Spor U-11 takımları katıldı.


Oldukça iddialı ve çekişmeli geçen karşılaşmalara katılan her takım şampiyon ilan edilirken, minik sporculara Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından kupa ve ödülleri verildi.


Organizasyon Heyeti Başkanı ve Armutçuk Gençlik Spor Kulüp Başkanı Cemal Erhanoğlu muhabirimize yaptığı açıklamada, Armutçuk Gençlik Spor Kulübü olarak düzenledikleri turnuvada 160 minik sporcunun yer aldığını belirtti.


Turnuvaya katılan her takımın 2’şer karşılaşma yaptıklarını kaydeden Erhanoğlu, “Turnuva sonunda Belediye Başkanımız Rahmi Gençer katılan takımlara kupalarını verdi. Bu turnuva 11 yaşındaki sporcular hakemlerin de bulunduğu koşullarda ilk kez resmi karşılaşmalar çıktı. Bu anlamda minik sporcularımızın, sportif hayatlarını sürdürebilmek adına bu turnuva onlar adına son derece önemliydi.” dedi.


Turnuva ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; minik sporcularla birlikte olmakta duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çok güzel bir gündü. Armutçuk Gençlik Spor’a çok teşekkür ediyorum. Burada bu kadar çocuğumuzun aileleriyle birlikte olması, sporun alt yapısına verilen önemini ortaya koyuyor. Bu organizasyonun hayata geçmesini sağlayan sporculara, antrenörlere ve kulüp yöneticileriyle ailelerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.




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