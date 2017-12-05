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05 Aralık 2017 16:31

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı yenileniyor

Balıkesir’in Ayvalık İlçesinde her geçen gün yolcusu artan ve Ayvalık Belediyesi sorumluluğundaki yeni gümrük binası daha iyi hizmet sunmak adına bakım ve onarıma alındı.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı yenileniyor

05 Aralık 2017 16:31

Hizmette aksaklık yaşamamak için de yeni geçici bir prefabrike hizmet binası da oluşturuldu.


Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’na gelerek Fen İşleri Müdürü Umut Akçay’dan yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.


Yapılan çalışmalarda hakkında görüşlerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Son dönemlerde Ayvalık Belediyesi olarak hemen hemen tüm hizmet binalarımızda yenilenme hamlesi başlattık. Sıra deniz hudut kapımıza geldi. Son dönemlerde artan yolcu sayımız neticesinde bu binamızı yenileme ihtiyacı duyduk. Burada yeni bir mimari proje hazırladık ve projemizde gelen giden yolcularımız ayrı ringlerden geçiş yapacak. Güvenlik önemleri daha geniş bir ortamda sunulacak. Freeshop sayımız artacak. Ortak kullanım alanları büyüyecek. Ofisler, tuvaletler ve çatımız da bu onarım içinde yenilenecek. Her sorumluluk alanımızda olduğu gibi burada da amacımız daha iyi hizmet sunmak” dedi.


Uluslararası standartlara uygun bu hizmet binasının bir ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.




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