Ayvalık Devlet Hastanesi MR cihazına kavuştu

Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yoksunluğu sebebiyle vatandaşlar tarafından tepki toplayan MR cihazı sorununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla son buldu. Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hürol Bitlisli, “Daha önce vatandaşlarımız MR çekilebilmek için en yakın Edremit Devlet Hastanesi’ne gitmek zorundaydı. Ama çok şükür ki artık öyle bir sorun kalmadı. Şu anki koşullarda neredeyse MR talebinin yapıldığı gün, tetkikin istenildiği gün çekimler yapılabilmektedir. Bu durum hem bizler hem de vatandaşlarımız için çok büyük avantajı beraberinde getirdi. Tabi bu durum hastalıkların teşhisinin konulmasında beklememek adına çok iyi oldu" diye konuştu.