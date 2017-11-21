Ayvalık Devlet Hastanesi’ndeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen, Balıkesir AFAD ekiplerinin de destek verdiği yangın tatbikatı; bir hastane personelinin sembolik yangını fark etmesi ve akabinde ‘Yangın Var’ diyerek yangını duyurmasıyla başladı.

Duman makinesiyle duman üflenerek gerçekleştirilen tatbikatta; itfaiye arasözlerinin siren sesleriyle olay yerine gelip, itfaiye erlerinin yangın mahalline girmesi ve içeride mahsur kalanları dışarı çıkarmasına ilişkin sahneler sanki gerçekmiş gibi canlandırıldı.

Temsili bir hastanın sedye ile 4. kattaki bir pencereden indirildiği tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık İtfaiye Grup amiri Ahmet Yalvaç, ekip arkadaşları tarafından gerçekleştirdikleri tatbikatın tam bir başarıyla tamamlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatbikattaki amaçlarının olası bir yangın sırasında ekiplerinin eksikliklerini ve hatalarını görebilmek olduğunu vurgulayan Ahmet Yalvaç, “Özellikle hasta tahliyeleri sırasında en çabuk ve güvenli şekilde hastalarla, vatandaşlarımızı tahliye edebilme konusunda titiz bir çalışma oldu. Bununla birlikte de yaptığımız işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu da vatandaşlarımızın gözleri önüne serdik” dedi.

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl ise, hastane idaresi olarak olası bir yangın yada benzeri doğal afete karşı her türlü önlemi aldıklarının altını çizerek, “Tabi bu önlemlerin yanı sıra bu tür tatbikatlarla da personelimizin bilinçlendirilmesine çalışıyoruz. Bugün bu tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Umarım bu tür olumsuz olaylar gerçekleşmez. Ama biz yinede her türlü durumda her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak zorundayız” diye konuştu.