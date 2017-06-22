Ayvalık Esnaf Odası’ndan iftar

İlçenin tanınmış bir restoranında verilen iftar yemeğinde; Ayvalık Dairesi Müdürü Adem Torun, Ayvalık Mal Müdürü Mustafa Çınar, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Müdürü Şefik Açar, oda üyesi esnaf ve sanatkarlarla, çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Ayalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca’nın yanı sıra oda yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar, Çınarlı Camii İmamı Ahmet Karaca’nın yaptığı dualarla renklendi.

Oldukça leziz yemeklerden oluştuğu gözlenen iftar sonrasında muhabirimize açıklamalarda buluna Oda Başkanı Çakırca, verdikleri iftarı Allah’ın kabul etmesini temenni etti.