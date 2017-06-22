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22 Haziran 2017 09:01

Ayvalık Esnaf Odası’ndan iftar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftara ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Esnaf Odası’ndan iftar

22 Haziran 2017 09:01


İlçenin tanınmış bir restoranında verilen iftar yemeğinde; Ayvalık Dairesi Müdürü Adem Torun, Ayvalık Mal Müdürü Mustafa Çınar, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Müdürü Şefik Açar, oda üyesi esnaf ve sanatkarlarla, çok sayıda vatandaş hazır bulundu.


Ayalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca’nın yanı sıra oda yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar, Çınarlı Camii İmamı Ahmet Karaca’nın yaptığı dualarla renklendi.


Oldukça leziz yemeklerden oluştuğu gözlenen iftar sonrasında muhabirimize açıklamalarda buluna Oda Başkanı Çakırca, verdikleri iftarı Allah’ın kabul etmesini temenni etti.




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