Ayvalık gençlik merkezine kavuştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde “19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi” Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete girdi.

Gençlere, halk oyunları ekipleri, Zeytin Çekirdekleri öğrencileri, tiyatro grupları, satranç sporcuları, karikatür çalışmaları, kütüphane, cep sineması, kafeterya, bilardo, masa tenisi, etüt salonları gibi aktivitelerin sunulacağı, İsmet İnönü Kültür Merkezi karşısında yapılan binanın açılışına vatandaşların da katılımı yoğun oldu.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülarslan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, hayırsever iş adamı Cihan Şişman, eşi Sebahat Şişman, iş adamı Kemal Ulusoy, daire amirleri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gerçekleşen gençli merkez açılışı tam bir şölen havasında gerçekleşti.

Ayvalık Belediyesinin en büyük sosyal projelerinden biri olan Zeytin Çekirdekleri'nin Sebahat -Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte verdikleri sımsıcak konserle başlayan açılış, Huriye Kara yönetimindeki minik öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterimi ile sürdü.

“Gençlere yapılan yatırım, gençlerin önünü açacak yatırımın hepsi çok önemli”

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Bizim gönlümüzden geçen bir hedef vardı. Ancak idareci olursak bunları yapabiliriz dedik ve idarenin başına geçtiğimizden bu yana da gençlerimize spor ve sanat alanında eğitim veriyoruz. Niye veriyoruz? Çünkü biz mutlu ve çağdaş gençler istiyoruz. Biz sorgulayan gençler yetiştirmek istiyoruz. Gelecek, ulu önder Mustafa kemal Atatürk'ün dediği gibi, geleceğimizin garantisi gençlerimizdedir. O, bu ülkeyi ve Cumhuriyet gençlere emanet etti, bizlerde sırasıyla gençlere emanet edeceğiz. O yüzden de gençlere yapılan yatırım, gençlerin önünü açacak yatırımın hepsi çok önemli. Bugün, bu gençlik merkezine ismini verdiğimiz Cihan ağabeyimiz, kendisi de eşiyle birlikte geçmişte bir eğitimci olduğu için hep gençlere yatırım yapıyor Ayvalık'ta. O yüzden de ben kendisini bir kez daha ayakta alkışlıyorum.” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki tüm spor kulüplerine, engellilere ve Zeytin Çekirdekleri'ne büyük yatırımlar yaptıkları ifade eden Başkan Gençer, “Bugün burada açılışını yaptığımız Gençlik Merkezi'miz daha önce yaşlılarımız barındırıldığı, özel çocuklarımızın eğitim gördüğü bir binaydı. O binada da güzel hizmetlerimiz oldu ama günümüzde büyüyen Ayvalık'a ve hedefimizdeki Ayvalık'a uyumlu değildi. O zaman arkadaşlarımla dedim ki; burayı Gençlik Merkezi yapalım. İçinde sineması, kütüphanesi, sportif tesisler, müzik salonu, satranç salonu olsun istedik ve bu binada tüm bunları yaptık. Bunları yapmak için yola çıktığımızda tabi ki ciddi bir finans gerekiyordu. Cihan ağabeyimize konuyu açtık ve ‘Yapalım be başkan' dedi. Bizi son derece mutlu etti. Sevgili Cihan Şişman ağabeyimiz destek verelim dedikten sonra binanın yüzde 90'ını tamamladı” ifadelerini kullanarak, yeni gençlik merkezine 5 bin kitap bağışlayan ÇYDD ve diğer bağışçılara da teşekkür etti.

“Biz iddialıyız, kültür zengini Ayvalık çağdaş yaşam tercihiyle gelecekte Türkiye'nin Floransa'sı olacaktır”

Hayırsever iş adamı Cihan Şişman ise, “Gençlerimiz sahipsiz değildir. Onlara güveniyoruz. İnanıyoruz. Şu andaki bağış ve paylaşım olarak adlandırılan bu tür girişimler, niyet edilse bile, destek görülmezse ve fırsat verilmezse her zaman gerçekleşmez. Bu fırsatı bana başta Belediye Başkanımızın oluruyla, resmi kararın alındığı, o günkü oturuma katılan bütün belediye meclisi üyelerinin oy birliği kararları verdi. O gün oy birliği kararını duyduğumda, bu gün duyduğum mutluluktan daha da fazla mutluluk duymuştum. Ayrı ayrı kendilerine Minnettarım. Bu uğraşta ve ele geçirdiğim bu bağış fırsatında, Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Gençeri, Belediye meclis üyesi Sayın Mehmet Ali Yalçın Taşı, Belediye başkan yardımcısı Sayın Gökay Bacanı ayrıca ismen anıp teşekkür etmek boynumun borcudur. Ailemin, Allahın verdiğini bu binadan esirgemeden, başlayıp temelden çatıya iş kazasız bittirip çok şükür teslim ettiğimiz bu bina herkese hayır getirsin. Teşekkür ederim” diye konuştu.

Törende konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, binanın yapımına dev katkılar sağlayan hayırsever işadamı Cihan Şişman ve gençlik merkezinin donanımına destek veren ÇYDD ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi girişinde yapılan ünlü heykeltıraş Tankut Öktem'in kızı Pınar Öktem tarafından hazırlanan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Törene katılanlar daha sonra yeni Gençlik Merkezi binasını gezdi. Merkezi gezen protokol ve vatandaşların binadaki gençlere yönelik aktivitelerin yapılacağı üniteleri büyük bir beğeniyle karşılamaları ise dikkatlerden kaçmadı.