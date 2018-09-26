Ayvalık girişi duble yol haline geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık girişi sapağında tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirdi.

Modern kentlerin girişlerinin o kentin vitrini olduğuna inandığını söyleyen Başkan Kafaoğlu, 1970'lerden kalma tek yön giriş yolunun Ayvalık'a yakışmadığını düşünerek harekete geçti. Kafaoğlu, hazırlatıp hayata geçirdiği proje kapsamında kavşakta kalıcı çalışmalar yaptırdıktan sonra yolu da geliş-gidiş olmak üzere duble yol yaptırılmasını sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların tamamlanmasının ardından 1.700 metrelik yeni yolun açılışı bugün gerçekleştirilirken, açılışta; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, çok sayıda partili ile kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Açılış öncesinde; Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi sınırları içindeki Engürü Sitesi Başkanı Gürsel Uslu ile site yönetiminin, geçtiğimiz yıllarda sitenin yanında bulunan derin deşarjın yapılması ve balık çiftliklerinin kaldırılmasında verdiği destekler nedeniyle BŞB Zekai Kafaoğlu'ya plaket verdi.

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, “Ayvalık, Balıkesirimizin en önemli ilçelerinden birisidir. Bir turizm ilçesi olan Ayvalık'ın ünü sadece Türkiyemizde değil, dünyaya yayılmıştır. Ayvalık bizim bütün ilçelerimiz gözbebeğimizdir. Bu kapsamda; Ayvalık'ın Balıkesir istikametinden gelen giriş yolu 1970 yıllarından alan tek yön bir girişti. Ayvalık'ımıza yakışmıyordu. Biz Ayvalık'ın girişinin mutlaka duble yol olması gerektiğini düşündük. Bununla ilgili de planlamalarımızı yaptık. Bu yol, 7 Haziran itibariyle yüklenici firmaya teslim edildi. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yolun yapım çalışması yaklaşık 3 buçuk ay sürdü. Neden 3 buçuk ay sürdü? Bu yolun girişinde istinat duvarları vardı. Ama yolun zemini çok yumuşak olduğu için 4-5 metrelik hafriyatların yapılması gerektiğini gördüm. Baraj yapar gibi yumuşak zeminden altlara inilerek sağlam zemin bulunduğu ve istinat duvarlarını bu zemin üzerinde yükseltmek zorunda kaldık. Bu yolda bin 130 metre istinat duvarları yapıldı. Bu yolun yapılmasında 150 ton demir kullanıldı. 2 bin 900 metreküp beton kullanıldı. Yol yapım çalışmalarında 48 bin metreküp kazı yapıldı. 28 bin metreküp dolgu malzemesi kullanıldı. Yine 10 bin ton alt yapı temel malzemesi kullanıldı. 11 bin ton TMT malzemesi ile 7 bin 700 ton da sıcak asfalt kullanıldı. Dün itibariyle yolun üzerinde trafik işaretleri çizildi ve yol kullanılmaya başlandı ve bugünde trafiğe açılıyor” dedi.

Yol yapımlarının yaz döneminde yapıldığını hatırlatan Zekai Kafaoğlu, “Burada da yol yapım işlemleri uzun sürdüğü için aynı zamanda da yağmur suyu drenajlarıyla ilgili çalışmalar yapıldığı için yolun inşaatı ancak bitirilebildi. Bizde daha erken bitmesini arzu ederdik. Ama önemli olan yolun yapılmasıdır.” İfadelerini kullandı.

“Ayvalık'a eski rakamla yaklaşık 100 milyonluk yatırım yaptık”

Ayvalık için bugüne kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, 98 milyon 439 bin lira yani eski rakamla 100 trilyona yakın yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Kafaoğlu, “Genel anlamda bakıldığında bu rakam, diğer ilçelerimize yaptığımız yatırımlardan fazla olduğunu görebilirsiniz. Ayvalık bizim turistik ilçemiz. Turizm noktasında Balıkesir'imizin Türkiye ve dünyaya açılan kapısı konumunda. Tabi bu yatırımlar büyükşehir marifetiyle yapılan iş. Ayvalık İlçe Belediye Başkanımız Büyükşehir Yasası'nı eleştiriyor ama acaba bu yatırımları kendi bütçesiyle yapabilecek miydi?” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ'nin, Ayvalık'a 10 bin tonluk su deposu yaptırdığını hatırlatan Başkan Kafaoğlu, “Önceden 3 bin tonluk su deposu vardı. Yine su irsaliye hatları yapıldı. Körfezin kirlenmemesi için yapılan derin deşarjlarla toplam eski rakamlarla 47 trilyonluk yatırım yapıldı. Yine Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından 3 trilyon, Ulaşım Planlama Başkanlığı'nın 3 trilyon, Fen İşleri Müdürlüğümüzü 36 trilyon, Çevre Koruma'nın 4 trilyon, diğer birimlerle birlikte Ayvalık için toplam 100 trilyonluk yatırımları gerçekleştirdik.” dedi.

Büyükşehir olmanın, Balıkesir için büyük bir şans olduğunu kaydeden Başkan Kafaoğlu, “Ben daha önce il başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum; İl Özel İdaresi'nin bütçesi 70 trilyondu. Bu rakamla 900 kırsal mahallemize hizmet verilmeye çalışılıyordu. Ama şu anda biz sadece büyükşehir olarak kırsal mahallelerimize; yıllık 200 trilyonun üzerinde yatırım yapıyoruz. Bizim Ayvalık'ta ayrıca 292 kişilik personelimiz var. Bunların bir kısmı BASKİ'de, bir kısmı ulaşımda bir kısmı zabıtada. Diğer birimlerimizle beraber Ayvalık'ta Büyükşehir Belediyesinin 292 personeli çalışıyor. Buradaki personelin maaşı ve diğer işletme giderleri bu 100 trilyonluk yatırım rakamlarına dahil değil. Onları da koyduğumuz zaman bu rakam 200 trilyonu aşıyor. Bu personelimize biz her ay düzenli olarak maaşlarını ödüyoruz.” diye konuştu.

Hedeflerinin hiç kimse ve kurumla kavga etmek olmadığını kaydeden Başkan Kafaoğlu, “Bizim hedefimiz, Ayvalık'ta yaşayan insanlara hizmet edebilmektir. Spekülasyon yapmak değil. Ama maalesef yerel seçimler yaklaştıkça ilçe belediyeleri kendi yapması lazım olan işleri yapamadıkları için, personellerine maaşlarını ödeyemedikleri için seçimleri kaybetme korku ve telaşıyla spekülasyonlar yapabilmek adına Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdiklerini görüyoruz. Ama bakın burada yanımda Burhaniye, Havran ve Gömeç Belediye Başkanlarımız var. Ayvalık muhalefet bir belediye tarafından yönetilmesine rağmen, bizim Ayvalık için yaptığımız yatırımlar; Burhaniye'den de, Havran'dan da, Gömeç'ten de çok çok fazla. Bu yüzden de hiç kimse ‘Büyükşehir hizmet etmiyor', ‘Büyükşehir biz muhalefet belediye olduğumuz için buralara yatırım yapmıyor' demesinler.” diye konuştu.

“Gazilerimizi ücretsiz taşıyoruz”

Bir soruyu yanıtlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Biz büyükşehir olarak gazilerimizi, şehit ailelerini, engellileri, 65 yaş üstü vatandaşlarımızı ve basın mensuplarımızı kendi bünyemizdeki araçlarla Ayvalık ilçesinde ücretsiz ulaşım yapabilmelerini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurdelenin törene katılanlarca birlikte kesildiği açılış töreni; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun direksiyona geçip, yolda sembolik olarak araç kullanmasıyla sona erdi.