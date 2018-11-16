Ayvalık Hakkıbey yarımadasında orman yangını

Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yangın çıktı.

Parkın Hakkıbey Yarımadası'ndaki Ceylan Sitesi mevkiinde çıkan yangının henüz neden çıktığı belirnemedi. Site kenarındaki küçük patika yolun deniz kenarı kısmında başlayan yangın 400 metrekarelik bir alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangında yaklaşık 50 kızılçam ağacı zarar gördü.

Edremit Orman Bölge Müdürlüğü Ayvalık Bölge Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 4 arosöz ve 1 su tankeri ile kısa sürede müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.