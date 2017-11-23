Ayvalık HEM kahvaltıda buluştu

Ayvalık HEM’in, Aile Birliği Yönetim Kurulu tarafından sene başı kaynaşma ve sosyalleşme amacıyla gerçekleştirilen kahvaltıya katılım yoğun oldu.

Bacacan Otel’de gerçekleşen kahvaltı da; Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce’nin yanı sıra; HEM Müdür Yardımcıları; Ayşe Öz Öncü ve Yasemin Babalık, HEM usta öğreticileriyle 114 kursiyerin de hazır bulunduğu gözlendi.

Kahvaltı da konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Burul, ‘HEM’in yeni eğitim ve öğretim sezon kurslarının açılış süreci henüz başlamışken kendilerinin de yeni kursiyerlerle tanışmak ve kaynaşmak adına söz konusu kahvaltıyı organize ettiklerini anlattı.

Oldukça yoğun çalışan kurum idaresi ve öğretmenlerin de kendilerine gerekli desteği verdiklerini kaydeden Hatice Burul, kahvaltıya katılan herkese teşekkür etti.

Ayvalık HEM Müdürü Serkan İnce de yaptığı açıklamada, organizasyonu düzenleyen Okul Aile Birliği’ne teşekkür ederek, "Birlikte olduğumuz sürece daha başarılı işlere imza atacağız. Halk Eğitim merkezi olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle ilçemizin dört bir yanında yaygın eğitimde ses getiren çalışmalara imza atmak istiyoruz” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de unutmayan Müdür Serkan İnce; tüm öğretmenlerle, usta öğreticiler ve eğitim gönüllülerinin de bu anlamlı gününü kutlamayı ihmal etmedi.