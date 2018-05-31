Ayvalık Kaymakamı Görgülüaslan’dan iftar yemeği

Cunda Uygulama Oteli’ndeki Kaymakam Görgülüaslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine; Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, daire amirleri, gaziler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.
Kıbrıs Gazisi Mehmet Evren’in seslendirdiği ‘Biz Kimleriz’ adlı şiirin ardından Kaymakam Görgülüaslan, konuklara hoş geldiniz konuşması yaptı. Görgülüaslan, “Bu mübarek ayın güzel ortamında birlik, beraberlik duygularıyla buluştuk. Ramazan ayı, hayatın koşuşturmasında unutulan değerlerin yeniden hatırlanmasına vesile oluyor”dedi.