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31 Mayıs 2018 01:41

Ayvalık Kaymakamı Görgülüaslan’dan iftar yemeği

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan,siyasi partilerden STK’lere, şehit ve gazi ailelerinden kurum amirlerine kadar kentin tüm katmanlarının bir araya geldiği iftar yemeği düzenledi.

Ayvalık Kaymakamı Görgülüaslan’dan iftar yemeği

31 Mayıs 2018 01:41


Cunda Uygulama Oteli’ndeki Kaymakam Görgülüaslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine; Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, daire amirleri, gaziler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.


Kıbrıs Gazisi Mehmet Evren’in seslendirdiği ‘Biz Kimleriz’ adlı şiirin ardından Kaymakam Görgülüaslan, konuklara hoş geldiniz konuşması yaptı. Görgülüaslan, “Bu mübarek ayın güzel ortamında birlik, beraberlik duygularıyla buluştuk. Ramazan ayı, hayatın koşuşturmasında unutulan değerlerin yeniden hatırlanmasına vesile oluyor”dedi.




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