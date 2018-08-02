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02 Ağustos 2018 13:38

Ayvalık Mabel Matiz’i bağrına bastı

Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan ‘Maya’ albümü ile çok konuşulan başarılı sanatçı Mabel Matiz, Ayvalık Amfi Tiyatro’da dinleyicileriyle buluştu.

Ayvalık Mabel Matiz’i bağrına bastı

02 Ağustos 2018 13:38


Dillere dolanan şarkılarını yüzlerce hayranı ile birlikte koro halinde seslendiren başarılı sanatçı, bir ara seyircilerin arasına girerek performansına burada devam etti. Konserin ortalarına doğru seyirciler tarafından ’’Bir daha gel, bir daha gel’’ temposu dolayısıyla bir kez daha kendisini müzikseverlerin arasında bulan Mabel Matiz, neredeyse tüm konser alanını karış karış gezerek birçok hayranı ile hatıra öz çekimi yaptı.


Konserin sonlarına doğru şarkılarına eşlik eden minik bir kız çocuğuna da özel ilgi gösteren Matiz, küçük hayranını sahnesinde ağırladı. Yaklaşık üç saat süren süren sahnesini çok sevilen ve Sıla ile birlikte yazdıkları ’’Muhbir’’ şarkısı ile sonlandıran Mabel Matiz, ’’Buradan Sılaya’da selam olsun. Ne güzel dosttur, ne güzel insandır o. Bugün sahnelerimiz aynı saatte, yoksa emin olun birbirimizi yalnız bırakmazdık.’’ sözleri ile yakın dostuna selam göndermeyi de ihmal etmedi.




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