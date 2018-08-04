Ayvalık Maden adasında orman yangını kontrol altına alındı

Ayvalık ilçesinin 22 adasından en büyüğü olan Maden adasında 15:00 sıralarında çıkan ve henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şiddetli poyraz sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve bir helikopter ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, "Yangın kontrol altına alındı. Zemin yangını şeklinde bir yangın. Şu an için neden çıktığı belli değil. Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu ekiplerin adaya çıkmasının ardından netlik kazanacak "diye konuştu.