Ayvalık Milli Eğitim Müdürü basın ile bir araya geldi

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan Güner Bahadır 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleşen kahvaltılı tanışma toplantısında; İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın yanı sıra; AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Kıtay, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hadiye Taşmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri; Kazım İncel, Ali Haydar Güler, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadettin Sagit, Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Sorumlusu Canan Ulusoy ile basın mensupları hazır bulundu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, dün başladığı yeni görevinde ilçedeki gazetecilerle tanışmak için 10 Ocak tarihini seçtiklerini söyledi. Gazetecilik mesleğinin son derece zor ve meşakkatli olduğunu vurgulayan Bahadır, “1971 yılına kadar Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanılan bugün, 212 sayılı Basın Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü ile daha da anlamlı bir hale getirilmiştir. Bu özel gün sadece Türkiye’de kutlanmaktadır. Gazeteciliğin ülkemizde ne kadar değerli olduğu, toplumumuzda özgür düşüncelerin, farklı düşüncelerin ifade edilmesini n yanı sıra biz eğitimcilerin okullarda öğrencilerimizi ülkenin geleceğine hazırlarken sizlerin de basın yoluyla toplumun eğitiminde ve gelişiminde ne kadar büyük önem arz ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Bunun en güzel örneği, 15 Temmuz’da, hain ve alçakça yaşanılan o kara gecede basının önemini ülke olarak bir kez daha bizlerde yaşarak görmüş olduk” dedi.

Gazeteciliğin öneminin; en az toplumu eğiten öğretmenler kadar önemli olduğunun altını çizen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Bu vesile ile sizlere olan güvenimizin ve samimiyetimizin bir göstergesi olarak bu özel günü sizlerle birlikte kutlamak istedik. Malumunuz göreve dün itibariyle başladım. Bu vesile ile de ilk kez bir araya gelerek böylesi bir organizasyonu hazırladık. Sizlerde bu soğuk havaya rağmen icabet ettiniz hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kahvaltılı toplantı, toplu hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.