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Ayvalık Müftülüğü'nden “Peygamberimiz ve Gençlik” konferansı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Ayvalık Müftülüğü tarafından düzenlenen “Peygamberimi ve Gençlik” ismini taşıyan konferansa ilgi yoğun oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Ayvalık Müftülüğü tarafından düzenlenen “Peygamberimi ve Gençlik” ismini taşıyan konferansa ilgi yoğun oldu.


Ayvalık Müftüsü Emre Önal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız, AK Parti Ayvalık Belediye Başkan Aday Adayı Erdinç Tügen, AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Müftü Emre Önal, “Peygamber efendimizin emrettiklerini yaptığımızda bize mükafat var. Yasakladığı şeylerden kaçındığımızda da mükafaat var. Onu gönderen Allahü teala, Resul'üne itaat etmemizi emrediyor. Muhammed aleyhisselam en güzel örnektir. Baba olarak en güzel örnektir. Komşu olarak en güzel örnektir. İdareci olarak en güzel örnektir. Komutan olarak en güzel örnektir. Genç olarak en güzel örnektir. Öğretmen olarak en güzel örnektir. Hasılı, insan olmanın ve insan kalabilmenin en güzel örneğidir” dedi.


Ayvalık Müftüsü Emre Önal'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi emekli öğretim görevlisi Ali Rıza Temel, ‘Peygamber ve Gençlik' adını taşıyan konferansını verdi.

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