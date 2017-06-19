Ayvalık, mutfağı ile de marka olmaya hazırlanıyor

Bu kapsamda; projenin sanal ortamda kitlelere ulaşması ve çalışmalar hakkında gelinen nokta ile ilgili bir basın toplantısı yapıldı.

Ayvalık ilçe Turizm Müdürü Yasemin Gençer’in öncülüğünde Ayvalık Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ATO Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Melih Çakırca konuşmacı olarak katılırken, toplantıda basın mensuplarının yanı sıra, ilçenin gurme alanındaki tanınmış işletmelerin sahipleri hazır bulundu.

Proje hakkında bilgiler veren Ayvalık Turizm Müdürü Yasemin Gençer; çevresindeki adaları, doğal güzellikleri ve tarihi binalarıyla olduğu kadar, Girit ve Midilli adalarından gelen mübadil kültürü ve balkanlardan gelen Boşnak, Makedon yemek çeşitleriyle son derece zengin bir mutfak kültürüne ev sahipliği yapan Ayvalık’ın mutfağının uluslararası anlamda hak ettiği konuma ulaşması, yemek kültürünün korunması ve daha iyi bilinmesi, başta Ayvalık olmak üzere tüm coğrafya kültürüne büyük katkı sağlanacağının altı çizdi.

Yasemin Gençer, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Ayvalık Lezzet Noktaları Projesi’nin damak tadına düşkün herkes için bir rehber olmasının hedeflendiği ve sanal alemde oluşturulan Ayvalık Lezzet Noktaları Web Rehberi niteliğindeki web sitesinde projenin tanıtımı, duyuru, yarışma ve online başvuruların yapılmasının yanı sıra projeye katılan tüm işletmelerin detaylı bilgiler ve fotoğrafları ile yer alacağı bir web rehberi olacak şekilde hazırlandığı söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; projenin hayata geçirilmesiyle turizm alanında çeşitliliğiyle dünyanın göz bebeği konumundaki Ayvalık’ın en önemli değerlerinden biri olan Ayvalık Mutfağı’nı da gurme turizmine dahil etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Melih Çakırca’nın da projenin katılacak işletmelere kazanımlarını anlatmasının ardından ATO Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı da Ayvalık Lezzet Noktaları Manifestosunu okudu.

Grafik Sanatçısı Erkan Atay’ın, Ayvalık Lezzet Noktaları görselleri ile ilgili bilgilendirmesinin yapıldığı toplantıda, katılımcılarla proje hakkında görüş alışverişleri yapıldı.

Ayvalık Lezzet Noktaları Projesi’nin amaçlarının ise; Ayvalık gastronomisinin bilinirliğini arttırmak, Küçük işletmelerin de Ayvalık turizm ekonomisinden pay almasını sağlamak, Her işletme menüsünde Ayvalık Yerel tatlarından birinin bulundurulması, Ayvalık İlçesinde ekonomiye önemli bir katkısı olan yerli ve yabancı turist sayısının artmasını sağlamak, Standartlar oluşturulurken Ayvalık’ın olmazsa olmazı zeytinyağı kullanımını arttırmak, Yerel tatlar sunulurken görsel ve hijyen unsurlarının da çok önemli olduğunu hatırlatmak ve düzenli kontroller sayesinde devamlılığını sağlamak, Seyahat acentaları ve Gurmeler (tadımcılar) tarafından önerilen noktalar olmasını ve Yerel tatları geleceğe taşımak için, ustaların, çırakların yetiştirilmesini sağlamak, dünya mutfağına girmeye çalışırken, Türkiye çapında Ayvalıklı yemek ustalarının da yetiştirilmesini sağlamak olduğu öğrenildi.