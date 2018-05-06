Ayvalık Nikita Deresi’nde hummalı çalışma

Edremit Körfezi’nde çevresel anlamda en büyük sorunun zeytin karasuyu olduğuna işaret eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Ayvalık körfezi neredeyse tümüyle bir türlü düzeltemediğimiz deniz niteliğindeydi. Parametreleri incelerken konunun ulusal medyaya taşınmasıyla bizim için bir numaralı gündem maddesi haline geldi ve biz bu konuyu gündeme aldık. Temennilerden ziyade kolektif bir çalışma ile bu problemi çözmek için harekete geçtik. Bu konuda; Ayvalık Kaymakamımız Sayın Gökhan Görgülüaslan’dan da büyük destekler gördük. Kendisiyle Büyükşehir Belediyemiz ve DSİ İL Müdürlüğü’ne yönelik ziyaretler gerçekleştirerek, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde yıllardır kanayan bir yara olan Nikita Deresi ile ilgili temaslarda bulunduk”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaolu’nun Nikita Deresi için ‘Balıkesir genelindeki çevresel anlamda her yeri çevreyi sağlıklı hale getirme zorunluluğumuz var.’ şeklindeki sözlerinin bu konuda son derece önemli bir yaklaşım olduğunu savunan Başkan Kıtay, “Ben; Ayvalık’taki Nikita Deresi’ndeki sorunun çözümünde en önemli anahtarın, ilk üreticiden zeytinyağı işletmecisine, belediye çalışmaları da dahil bir kolektif bir disipline ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum. Ama bu sorunu hangi pahasına olursa olsun mutlaka çözümleyeceğiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Nikita Deresi’nin ıslahı için dev bir projeyi hayata geçirmek için ciddi bir çalışma yürüttüğünü açıklayan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu’nun talimatıyla Nikita Deresi için dev bir proje hazırlandı ve şimdi bu proje 2019 yılında ihaleye çıkarılacak. Ancak bu sorun çözümlenmesi için BASKİ ile DSİ hemen harekete geçerek, deredeki zeytin karasuyunu ve kirliliğe neden olan atıkları vidanjörlerle çekmeye başladı. Böylelikle Nikita Deresi’nde büyük bir temizlik çalışması gerçekleştirilmiş oldu. Tabi bu bizim için geçici bir çözüm. Bu yazı en azından sorunsuz atlatabileceğimiz bir çalışma oldu bu. İnşallah gelecek sene bu sorunu kökünden çözüme kavuşturup, Ayvalık’ta bu tür çevresel sorunları tarihe gömeceğiz” diye konuştu.

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Atılan Adımları Yakından Takip Ediyor

Öte yandan Nikita Deresi’ndeki çevresel sorunları Türkiye genelinde kamuoyuna duyurabilmek ve bu konuda akademik çalışmaların yapılması için yoğun çalışmalar yapan Ayvalık Tabiat Parkı Platformu da süren çalışmalardan memnun olduğunu açıkladı.

Tabiat Parkı’nın Sözcüsü Nebahat Dinler, Nikita Deresi başta olmak üzere Ayvalık’taki derelerin getirdiği kirlilik, Ayvalık’ta kurulmak istenen balık çiftliklerinin olumsuz etkisi, Ayvalık arıtma tesisi ve kanalizasyon sorunları, Ayvalık arsenikli su sorunu, Altınova kıyısındaki demir madeni projesi, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ve doğal sit alanlarının imara açılmasına ilişkin tehditlerle ilgili yoğun bir çalışma içinde olduklarının altını çizerek, bu sorunların çözümlenmesi konusunda süren çalışmaları yakından izlediklerini belirtti.

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Sözcüsü Dinler, özellikle Nikita Deresi’nin turizm sezonu öncesinde milyonlarca tatilciyi ağırlamaya hazırlanan Ayvalık için çok önemli olduğuna işaret ederek, bu konuda Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın girişimlerini de önemsediklerinin altını çizdi.

Dinler, “Nikita Deresi için biz Tabiat Parkı olarak geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Çevre İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara başvurarak derenin temizlenmesi ve çevre denetimlerinin yapılmasını istedik. Bu gün gelinen noktada Nikita Deresi’nde geçicici de olsa çözüme kavuşturulmasından son derece memnun olduk. Ama bize göre asıl sorun; bu kirliliğin bir daha yaşanmamasına yönelik ciddi çalışmaların hayata geçirilmesini sağlayabilmektir. Denetimlerin etkili olarak yapılması ve zeytin sanayicilerinin de bu konuda özen göstermesi gerekir. Biz bu yönde gerek Balıkesir Çevre İl Müdürlüğü’ne, gerekse de DSİ’ye dilekçeler vererek, kalıcı çözümler üretilmesini talep etmiştik. Şimdi ise bu yönde yapılan çalışmaların da takipçisiyiz” diye konuştu.