Ayvalık Polisi göz açtırmıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri suç ve suça mehillilere yönelik denetimlerini arttırdı.

Özellikle ilçenin okullar bölgesinde yoğun kontroller başlatan Ayvalık polisinin gerçekleştirdiği kontrollere trafik denetleme başta olmak üzere, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele birimi, polis istihbarat, narkotik ve asayiş büro ekipleri de katılıyor. Adeta kuş uçurtulmayan genel denetimlerinde bugüne kadar; haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslarla, tescilsiz motosiklet ve suç aletlerinin ele geçirildiği öğrenildi.

Okullar bölgesindeki kontrollerde okul önlerinde güvenliğini sağlamaya çalışıldığı, okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu satmak isteyen şahıslara ise fırsat verilmeyerek, öğrencilere huzurlu bir eğitim ortamının oluşturulmasının amaçlandığı vurgulanıyor.