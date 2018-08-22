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22 Ağustos 2018 12:19

Ayvalık protokolü bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi protokolü bayram ziyaretlerinde bir araya geldi.

Ayvalık protokolü bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

22 Ağustos 2018 12:19


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Personel Albay Fevzi Koyuncu ve Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in öncülüğündeki ilçe protokolü üyeleri, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi Erken Doğmuşlar Konuk Evi ile Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrenciler ziyaret edildi.


Afrin’deki 6 aylık görevinden dönen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe’yi de ziyaret eden protokol üyeleri, gazi yakınlarını ve hastanede tedavi gören vatandaşları da unutmadı.


Bayramların; kardeşlik, karşılıklı hoşgörü, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir gün olduğunu belirten Görgülüarslan, "Her dönemin kendine göre bir önceliği vardır. Bu önceliklere göre bayramlar şekilleniyor. Eskilere takılmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Kendi gündemimiz ve çevremiz içindeki bayramları güzelleştirmek gerektiğine inanıyorum. Ben günümüzde de bayramlarımızın güzel ve keyifli geçtiğini düşünenlerdenim” diye konuştu.




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