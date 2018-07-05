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05 Temmuz 2018 10:43

Ayvalık rüzgar sörfü ligine hazırlanıyor

Ayvalık, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK) işbirliğinde düzenlenecek Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi 2018 yarışının 1’nci ayağına ev sahipliği yapacak.

Ayvalık rüzgar sörfü ligine hazırlanıyor

05 Temmuz 2018 10:43


TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi 2018 yarışlarının ilk ayağı, Ayvalık’ta yapılacak. 12-15 Temmuz tarihlerinde Ayvalık’ta gerçekleşecek organizasyona bölge olarak, Çamlık Sahil Şeridi seçildi. Çeşme ve Dikili Belediyelerinin ev sahipliğinde, diğer etapları 2-5 Ağustos arası Dikili/Çandarlı, 20-23 Eylül arası Alaçatı/Çeşme’de yapılacak yarışlara ünlü sörfçü Çağla Kubat ve Bora Kozanoğlu’nun da katılması bekleniyor. Yarışlara 8 gün kala 40 sporcunun başvuru yaptığı, başvuruların 6 Temmuz’da sona ereceği bildirildi.


U15 Junior Kız- Erkek (2004 yılı ve sonra doğanlar), U17 Kız-Erkek (2002 yılı ve sonra doğanlar) U 20 Kız-Erkek ( 1999 yılı ve sonra doğanlar) Kadın- Erkek (2000 yılı ve önce doğanlar) Master (1982 yılı ve önce doğanlar) kategorilerinde yapılacak yarışmada, her ayakta her kategoride ilk üçe giren sporculara kupa verilecek. Görsel şölenin yanında seçme kriteri de olacak olan yarışlar büyük heyecana ve çekişmeye sahne olacak.




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