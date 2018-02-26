Ayvalık Sakarya İlkokulunun ihale tarihi belli oldu

İhale tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ali Aydınlıoğlu, “Ayvalık’ta Okul Aile Birliği ve İlçe Müdürlüğü tarafından bir süredir talep edilen Ayvalık Sakarya İlkokulu 18 derslikli okul binasının yapımı İçin bakanlık yetkilileri ile görüşmeler yaptım. Bunun sonucunda, inşallah Sakarya İlkokulumuzun 16 Mart’ta ihalesi yapılacak ve en bu güzide okulumuza ait inşaat en kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretime başlamasının da takipçisi olacağım. Ayvalık’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.