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26 Şubat 2018 08:54

Ayvalık Sakarya İlkokulunun ihale tarihi belli oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en eski okullarından biri olan Sakarya İlkokulu’nun 18 derslikli yeni binası için düğmeye basılacak ihale tarihini AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MKYK Üyesi Ali Aydınlıoğlu tarafından açıklandı.

Ayvalık Sakarya İlkokulunun ihale tarihi belli oldu

26 Şubat 2018 08:54


İhale tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ali Aydınlıoğlu, “Ayvalık’ta Okul Aile Birliği ve İlçe Müdürlüğü tarafından bir süredir talep edilen Ayvalık Sakarya İlkokulu 18 derslikli okul binasının yapımı İçin bakanlık yetkilileri ile görüşmeler yaptım. Bunun sonucunda, inşallah Sakarya İlkokulumuzun 16 Mart’ta ihalesi yapılacak ve en bu güzide okulumuza ait inşaat en kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretime başlamasının da takipçisi olacağım. Ayvalık’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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