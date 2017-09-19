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19 Eylül 2017 15:57

Ayvalık Şöhretler Turnuvası’nın şampiyonu 2008 Yenimahalle Spor oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ilçedeki spor kulüplerinin de destek verdiği veteran futbolculardan oluşan kadrolarla gerçekleşen ‘Şöhretler Turnuvası’nın şampiyonu; final maçında rakibi Armutçuk Gençlik Spor’u Faruk’un attığı gol ile 1-0 mağlup eden 2008 Yenimahalle Spor oldu.

Ayvalık Şöhretler Turnuvası’nın şampiyonu 2008 Yenimahalle Spor oldu

19 Eylül 2017 15:57


Ayvalık’ta faaliyet gösteren 9 spor kulübünün katılımıyla, Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarı Zeybek Spor Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvanın ikincisi Armutçuk Gençlik Spor olurken, üçüncü Barbaros Sefaspor, dördüncü de Küçükköy Spor oldu.


Son derece zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen 2008 Yenimahalle Spor ile turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan verdi.


Bacan usta futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücü temellerinde yükselen Şöhretler Turnuvası’na gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Gelecek yıl bu organizasyonu daha da kapsamlı bir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Bacan, “Ayvalık Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu turnuvaya destek veren Balıkesir ASKF Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu ile belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Ergül, turnuvaya katılan spor kulüplerimiz ve yaşlanmayan efsane sporcularımızla, turnuvaya ilgi gösteren tüm sporseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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