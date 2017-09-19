Ayvalık Şöhretler Turnuvası’nın şampiyonu 2008 Yenimahalle Spor oldu

Ayvalık’ta faaliyet gösteren 9 spor kulübünün katılımıyla, Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarı Zeybek Spor Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvanın ikincisi Armutçuk Gençlik Spor olurken, üçüncü Barbaros Sefaspor, dördüncü de Küçükköy Spor oldu.

Son derece zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen 2008 Yenimahalle Spor ile turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan verdi.

Bacan usta futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücü temellerinde yükselen Şöhretler Turnuvası’na gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gelecek yıl bu organizasyonu daha da kapsamlı bir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Bacan, “Ayvalık Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu turnuvaya destek veren Balıkesir ASKF Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu ile belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Ergül, turnuvaya katılan spor kulüplerimiz ve yaşlanmayan efsane sporcularımızla, turnuvaya ilgi gösteren tüm sporseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.