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06 Ağustos 2018 09:22

Ayvalık Sokak Hayvanları Festivali ‘Bulutsuzluk Özlemi’ ve ‘Duman’ konserleriyle tamamlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ‘Patifest’ adını taşıyan ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Sokak Hayvanları Festivali, efsane olarak nitelendirilen Bulutsuzluk Özlemi ile Duman Grubu’nun konserleriyle sona erdi.

Ayvalık Sokak Hayvanları Festivali ‘Bulutsuzluk Özlemi’ ve ‘Duman’ konserleriyle tamamlandı

06 Ağustos 2018 09:22


Ayvalık’ta düzenlenen Patifest’in belediyeye bünyesindeki sokak hayvanları barınağına bir ameliyat yaptırılması hedeflenirken son aylarda sürekli sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddete karşı da toplumsal bir farkındalığı beraberinde getirmesinin hedeflendiği bildirildi.


Ayvalık’ın dünyaca ünlü plajlarıyla ünlü Sarımsaklı’da belediyeye ait Kapalı Pazar Yeri’nde organize edilen gecede; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi üyesi engelli özel çocukların yaptıkları ahşap el işi ürünlerinden oluşan eserleri festival alanına kurdukları stantta satarak ele edilen tüm geliri, sokak hayvanlarına bağışladı.


Festival alanında; Yazar Vildan Güzel, kurulan stantta kitaplarını imzalayarak, satılan kitapların gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlarken, bir ahşap el sanatları firması da kurdukları stantta satışa sundukları tüm geliri sokak hayvanlarına teslim etti. Bu stantta ‘Papyon’ isimli bir köpeğin küçük ahşap eserleri tüm sevimliliğiyle satmaya çalışması ise renkli görüntüleri beraberinde getirdi.


Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, sanatçıların tamamen gönüllü olarak katıldıkları ve hayvan severler tarafından organize edilen Patifest kapsamında elde edecekleri gelirin tamamını Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Barınağı’nda kurulacak ameliyathane için kullanılacağını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.


Festival; Türkiye’nin en önemli rock gruplarından Bulutsuzluk Özlemi’nin solisti ve beyni Nejat Yavaşoğlu ile yeni jenerasyonun tutkunu olduğu Duman Grubu’nun konserleriyle sona erdi.


Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan; Nejat Yavaşoğlu ile Duman Grubu sanatçılarına festivale gönüllü olarak katılmalarından dolayı birer plaket verdi.


Festivalin final gecesinde; ünlü sanatçı Nejat Yavaoşoğlu ile Duman Grubu’nun üyeleri, böylesi anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan ve sahne almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden mesajları verdi.




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