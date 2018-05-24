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24 Mayıs 2018 15:52

Ayvalık Ticaret Odası, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ata’nın huzurunda

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz haftalar yapılan genel kurul toplantısında Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Mustafa Büyükçıvgın ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegesi Yusuf Yılmaz, TOBB Başkanı M.

Ayvalık Ticaret Odası, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ata’nın huzurunda

24 Mayıs 2018 15:52

Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB yöneticileriyle birlikte Ankara’da Atatürk’ü, ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’de ziyaret ettiler.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegelerin de hazır bulunduğu ziyarette, Ata’nın mozolesi önünde saygı duruşunda bulunan kalabalık heyetin duygusal anlar yaşadıkları gözlendi.


Gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, TOBB Genel Kurulu için başkentte bulunduklarını ve hazırlanan program kapsamında da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.




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